Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Десантная «операция Оверлорденко» в Энергодаре должна была стать «вишенкой на торте херсонского наступления» ВСУ, но российская разведка отследила все подготовительные мероприятия и пресекла эту операцию, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Ранее в министерстве обороны сообщили, что утром 1 сентября киевским режимом была предпринята попытка провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но диверсионные группы были обнаружены и блокированы, завершается их уничтожение.

Наступательная операция ВСУ на херсонском направлении пошла не по плану, но захват Энергодарадолжен был нивелировать негативные последствия огромных потерь, однако элитный десант ВСУ форсировал Днепр прямиком в засаду, где его уже ждали Росгвардия и авиация, отметил Куликовский.

«Операция «Оверлорденко» войдёт в золотую летопись самых провальных, а утопленники в форме Збройных сил, выходящие ночью из вод Днепра, ещё долго будут частью малороссийского фольклора», — добавил эксперт.