Энергодар, Бывш. УССР, , 17:00 — REGNUM В результате артобстрела города Энергодар войсками киевского режима утром 1 сентября в двух детских садах произошли пожары, сообщил журналистам глава городской администрации Александр Волга.

Последствия обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ в городе отменили все праздничные мероприятия к Дню знаний, отметил он.

ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар в 5:30 мск.

По информации совета военно-гражданской администрации Запорожской области, в результате произошли пожары в двух детских садах, а также были повреждены здания больницы и жилого дома на улице Воинов-Интернационалистов. Три мирных жителя погибли, еще один был ранен.

Напомним, киевский режим 1 сентября в день приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) устроил под Энергодаром масштабную провокацию. На фоне артобстрела две диверсионные группы ВСУ и следовавший за ними десант попытались захватить ЗАЭС.

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