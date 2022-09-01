Энергодар, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 16:42 — REGNUM У МАГАТЭ есть цель — добиться, чтобы на Запорожской АЭС не случилось аварии, заявил 1 сентября глава междунардного агентства Рафаэль Гросси.
«У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии», — заявил Гросси, добавив, что нужно изыскать возможность «и договориться со всеми сторонами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа экспертов МАГАТЭ 1 сентября проводит инспекцию Запорожской АЭС. С их прибытием обстрелы станции бандеровскими боевкаками прекратились.
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