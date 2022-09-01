Энергодар, Украина, 1 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. У МАГАТЭ есть цель — добиться, чтобы на Запорожской АЭС не случилось аварии, заявил 1 сентября глава междунардного агентства Рафаэль Гросси.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«У нас у всех одна цель — защита станции от ядерной аварии», — заявил Гросси, добавив, что нужно изыскать возможность «и договориться со всеми сторонами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа экспертов МАГАТЭ 1 сентября проводит инспекцию Запорожской АЭС. С их прибытием обстрелы станции бандеровскими боевкаками прекратились.