Берлин, 1 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa отменит 2 сентября 800 рейсов, что может затронуть 130 тысяч пассажиров, из-за однодневной забастовки профсоюза пилотов, сообщает 1 сентября Reuters.

Peopleandcountries.com Забастовка пилотов Lufthansa

Профсоюз Vereinigung Cockpit объявил поздно вечером 31 августа о провале переговоров по поводу зарплаты, предупредив, что пилоты Lufthansa проведут 24-часовую забастовку.

Забастовка начнется сразу после полуночи 2 сентября и затронет как пассажирские, так и грузовые рейсы.

25 июля профсоюз наземного персонала Deutsche Lufthansa также проводил однодневную забастовку с целью усилить давление на руководство компании на переговорах по оплате труда. Повышения зарплаты требуют около 20 тысяч сотрудников логистических, технических и грузовых подразделений авиакомпании.