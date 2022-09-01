Ярославль, , 16:45 — REGNUM Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской ИК-2 увезли из колонии. Об этом сообщила правозащитница Ольга Романова в личном телеграм-канале.

Предвыборная фотография Евгения Урлашова Фото страницы Евгения Урлашова в Facebook

«Сегодня ночью у нас увезли Урлашова. С вещами. В неизвестном направлении. Без объяснения причин. Либо он что то лишнее сказал, когда по телефону разговаривал с близкими, и его повезли на раскрутку. Либо еще такое предположение: Он когда голодовку объявлял — то одним из условий было — убрать осужденного Ф. из отряда. Ходят слухи что Ф. с сотрудниками написали донос на Урлашова», — написала Романова.

Информации о том, куда конкретно увезли Урлашова, нет, однако уже известно, что его перевозят в другой регион.

«Мне сообщили, что Урлашов переведён для отбывания наказания в другой регион. 100 процентов точная информация», — коротко прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Напомним, в бывший мэр Ярославля получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятку. В заключении он находится с июля 2013 года.

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