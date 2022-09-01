Москва, 1 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Российские предприниматели оценивают санкции не как удар по экономике и тем более крах, а как возможности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Предприниматель

«Прежде крупные иностранные корпорации не давали возможности развиваться местному бизнесу в целом ряде отраслей. С их уходом ситуация изменилась. Падение спроса выглядит незначительным на фоне возможностей, которые открылись. Очень важно, чтобы государство сейчас слышало предпринимателей и поддерживало. Тогда всё будет хорошо», — убежден Нигматулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Нигматулин заявил, что российский бизнес очень позитивно смотрит на возможности, которые открылись с уходом европейских компаний.