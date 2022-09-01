Денис Абрамов, 1 сентября 2022, 18:40 — REGNUM 1 сентября, в День знаний, трое ребят из ДНР пошли в первый класс в школы Минераловодского округа Ставропольского края. Коллективы лицея №3 города Минеральные Воды, школы №18 посёлка Загорский и школы №11 посёлка Новотерский тепло встретили ребят. А неравнодушные жители, принявшие участие в акции «Собери ребенка в школу», помогли собрать детей в школу.

День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Вынос флага России и флага Ставропольского края во время торжественной линейки
Вынос флага России и флага Ставропольского края во время торжественной линейки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первоклассники
Первоклассники
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Торжественная линейка в День знаний
Торжественная линейка в День знаний
Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Для Марка, Ильи и Дениса наступил особенный день: они стали частью большой дружной семьи — минераловодского школьного сообщества. Уверен, здесь они обретут новых друзей, получат необходимые в дальнейшей жизни знания и навыки. Желаю всем учащимся хорошего учебного года», — подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

По традиции начало учебного года начинается с первого звонка
По традиции начало учебного года начинается с первого звонка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В этом году почётное право дать первый звонок предоставили Денису Шевелеву из ДНР
В этом году почётное право дать первый звонок предоставили Денису Шевелеву из ДНР
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первый звонок
Первый звонок
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Денис Шевелев из Александровки Донецкой Народной Республики пошел в первый класс в лицей №3 Минераловодского городского округа. Из-за непрекращающихся обстрелов в июле 2022 года его семья была вынуждена покинуть родное село и перебраться на Ставрополье.

День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Сейчас Денис вместе с семьей живёт в пункте временного размещения в городе Минеральные-Воды
Сейчас Денис вместе с семьей живёт в пункте временного размещения в городе Минеральные-Воды
Денис Абрамов © ИА REGNUM
1 класс лицея №3 города Минеральные Воды
1 класс лицея №3 города Минеральные Воды
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Торжественная линейка для первоклассников
Торжественная линейка для первоклассников
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Из-за непрекращающихся обстрелов Денис с семьёй был вынужден покинуть родной дом и перебраться на Ставрополье
Из-за непрекращающихся обстрелов Денис с семьёй был вынужден покинуть родной дом и перебраться на Ставрополье
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сейчас Денис вместе с матерью и маленькой сестрой живут в пункте временного размещения в городе Минеральные Воды. По славам матери Дениса, администрация города помогла с быстрым приёмом в школу, а также с канцелярскими принадлежностями, одеждой и обувью.

Денис с мамой
Денис с мамой
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В классе, где теперь будет учиться Денис, 27 детей. В лицее в разных классах также будут учиться еще 10 детей из ДНР.

День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды
Денис Абрамов © ИА REGNUM