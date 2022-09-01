1 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 18:40 — REGNUM 1 сентября, в День знаний, трое ребят из ДНР пошли в первый класс в школы Минераловодского округа Ставропольского края. Коллективы лицея №3 города Минеральные Воды, школы №18 посёлка Загорский и школы №11 посёлка Новотерский тепло встретили ребят. А неравнодушные жители, принявшие участие в акции «Собери ребенка в школу», помогли собрать детей в школу.

День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вынос флага России и флага Ставропольского края во время торжественной линейки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первоклассники Денис Абрамов © ИА REGNUM

Торжественная линейка в День знаний Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Для Марка, Ильи и Дениса наступил особенный день: они стали частью большой дружной семьи — минераловодского школьного сообщества. Уверен, здесь они обретут новых друзей, получат необходимые в дальнейшей жизни знания и навыки. Желаю всем учащимся хорошего учебного года», — подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

По традиции начало учебного года начинается с первого звонка Денис Абрамов © ИА REGNUM

В этом году почётное право дать первый звонок предоставили Денису Шевелеву из ДНР Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первый звонок Денис Абрамов © ИА REGNUM

Денис Шевелев из Александровки Донецкой Народной Республики пошел в первый класс в лицей №3 Минераловодского городского округа. Из-за непрекращающихся обстрелов в июле 2022 года его семья была вынуждена покинуть родное село и перебраться на Ставрополье.

День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сейчас Денис вместе с семьей живёт в пункте временного размещения в городе Минеральные-Воды Денис Абрамов © ИА REGNUM

1 класс лицея №3 города Минеральные Воды Денис Абрамов © ИА REGNUM

Торжественная линейка для первоклассников Денис Абрамов © ИА REGNUM

Из-за непрекращающихся обстрелов Денис с семьёй был вынужден покинуть родной дом и перебраться на Ставрополье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сейчас Денис вместе с матерью и маленькой сестрой живут в пункте временного размещения в городе Минеральные Воды. По славам матери Дениса, администрация города помогла с быстрым приёмом в школу, а также с канцелярскими принадлежностями, одеждой и обувью.

Денис с мамой Денис Абрамов © ИА REGNUM

В классе, где теперь будет учиться Денис, 27 детей. В лицее в разных классах также будут учиться еще 10 детей из ДНР.