Москва, , 16:32 — REGNUM В данный момент российский бизнес очень позитивно смотрит на возможности, которые открылись с уходом европейских компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынок освободился, у наших предпринимателей есть большое желание освоить освободившиеся ниши, — сказал он. — Перспективы инвестирования по большому счету зависят от того, насколько активно банки будут давать денежные средства и насколько эффективно будут работать госпрограммы. Сейчас в экономике деньги есть, банки кредиты выдают. Более-менее. Важна политика государства в этом направлении. Будут ли недорогие деньги, программы поддержки? Снизится ли ключевая ставка в 2023 году? От этих факторов зависят и индексы производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в РФ рост издержек для обрабатывающих отраслей промышленности выглядит более медленным, чем в европейских странах.