Москва, , 16:30 — REGNUM В России рост издержек для обрабатывающих отраслей промышленности выглядит более медленным, чем в странах ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о росте в РФ индекса PMI обрабатывающих отраслей.

Промышленность ИА REGNUM

«Самое интересное состоит в том, что рост индекса PMI не учитывает рост затрат, — сказал Тимофеев. — А ведь за последние полгода цены на сырье и материалы сильно выросли. Особенно это касается иностранных комплектующих. Однако, если смотреть на страны ЕС, то с учетом их 10-20-процентной инфляции рост издержек в России выглядит гораздо более медленным. И, скорее всего, год будет завершен лучшими показателями среди участников всего европейского рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что рост производительности в обрабатывающей промышленности РФ следует объяснять разворотом на внутреннее потребление.

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