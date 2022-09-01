Москва, 1 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Рост производительности в обрабатывающей промышленности РФ объясняется разворотом на внутреннее потребление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в августе 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос до 51,7 пункта, хотя в июле составлял 50,3 пункта.

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«Август показал самый высокий рост производительности в обрабатывающей промышленности за последние 2,5 года, — сказал Тимофеев. — Во многом такие темпы объясняются разворотом заказов не на экспорт, а на собственное внутреннее потребление. Такая динамика разворота на внутреннее потребление уже просматривается во многих странах, начиная с Австралии и заканчивая Европой. Многие государства сейчас задумались о самодостаточности. Во многих странах отмечается в связи с этим расширение производства. В России есть смысл не только экспортировать сталь и алюминий, но и развивать собственное производство и наполнить рынок собственными расходными материалами местного производства».

Кроме того, он подчеркнул, что часть иностранных компаний продолжают уходить из России, а весь бизнес в РФ переоформляется на российских инвесторов и предпринимателей.

«Тем самым вся выпускаемая продукция теперь полностью относится к российскому производству», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с января 2013 года по июль 2022 года в РФ сильнее всего выросла интенсивность производства лекарственных средств, предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых, производства мебели, сбора, обработки и утилизации отходов.