Красногорск, 1 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Экологическая ситуация в Подмосковье полностью нормализовалась. Об этом 1 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Лесной пожар

По его словам, последствия лесных пожаров в Рязанской области удалось устранить. На данный момент угроза перехода огня на территорию Подмосковья отсутствует.

«Ситуация нормализовалась, смог ушел, концентрация загрязняющих веществ, характерных для лесных пожаров, вернулась к среднегодовым значениям. «Мосооблэкомониторинг» продолжает вести контроль за состоянием атмосферного воздуха», — сказал Воробьев.