Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице продолжает снижаться на фоне сокращения количества увольнений, что свидетельствует о высоком спросе на кадры и напряженности на рынке труда, сообщает 1 сентября Reuters.

Starbucks Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за последнюю неделю сократилось на 5 тысяч и составило 232 тысячи. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 248 тысяч.

Напомним, ранее на текущей неделе правительство США сообщило, что в конце июля были открыты 11,2 миллиона вакансий, что означает, что на каждого безработного приходилось по два рабочих места. Устойчивый рынок труда продолжает развеивать опасения по поводу того, что экономика находится в рецессии, отмечает агентство.