Москва, , 16:27 — REGNUM Тот факт, что в РФ зафиксировали рост неуверенности IT-специалистов на рынке труда, прежде всего связан с пересмотром концепции технологического развития России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Теперь эта концепция — «технологический остров», как было озвучено спецпредставителем президента по вопросам цифрового развития России. Концепция предполагает опору на собственные силы в развитии IT-отрасли. Идея в теории хорошая. Но на создание технологических кластеров развития уйдут даже не годы, а десятилетия, — сказал Ковригин. — Нельзя так легко взять и за год создать высокотехнологичные производства, собственные телефоны, иные гаджеты, обеспечить лёгкое импортозамещение программных комплексов. IT-сфера во всём мире — наиболее глобализированная».

Как полагает Ковригин, маловероятно, что настроение российских «айтишников» быстро изменится.

«Конечно, немало тех, кто уехал в первые месяцы 2022 года, вернутся. Но не потому, что у них появилась уверенность в быстром технологическом «островном» развитии России — просто не все высокотехнологичные компании за рубежом так легко берут на работу российских специалистов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал о «взрослении» российского рынка труда IT-специалистов.

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