Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Федеральные власти в пять раз увеличат квоты петербургским школьникам для поездок на экскурсии в регионы России, а также квоты на посещение Санкт-Петербурга юными путешественниками других субъектов страны. Об этом сообщил 1 сентября председатель комитета по развитию туризму Петербурга Сергей Корнеев.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Квоты для петербургских школьников в 2023 году будут увеличены со 100 до 500 человек.

«При формировании групп особое внимание будет уделяться победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств и кадетских корпусов», — отметил чиновник, добавив, что такого рода экскурсионные поездки для детей — увлекательный формат получения и усвоения знаний о России.

Также Корнеев указал на то, что юные путешественники из других регионов в Петербурге смогут познакомиться с интересными маршрутами «Моя Россия. Град Петров», «Петергоф — детям России: будь как Пётр», «Великие творцы Санкт‑Петербурга».

Напомню, что маршрут «Град Петров» стал первым пилотным маршрутом программы «Моя Россия» и на протяжении более 10 лет признается её «эталоном качества».

«Все расходы, связанные с непосредственным участием школьников и сопровождающих, финансируются за счёт средств федерального бюджета Минкультуры России», — подытожил Корнеев.