Оренбург, , 16:39 — REGNUM В Оренбурге после реконструкции 1 сентября торжественно открыта взлётно-посадочная полоса международного аэропорта им. Ю. А. Гагарина. В торжественной церемонии приняли участие федеральные и региональные чиновники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обновлённая взлётно-посадочная полоса аэропорта Оренбурга orenburg-gov.ru

В режиме видео-конференц-связи оренбуржцев с открытием полосы поздравил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. "Взлётно-посадочная полоса в Оренбурге соответствует международным стандартам и является важнейшим объектом для обеспечения различных перевозок воздушным транспортом в Оренбургской области. Благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы значительно улучшится связанность с крупными городами России: Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Новосибирском и Екатеринбургом, а также пятью международными направлениями. Хочу отметить слаженную работу региона в лице губернатора Дениса Паслера, а также правительства Оренбургской области, минтранса, строителей и всех участников проекта. Была оперативно проделана большая работа. Отдельное спасибо строителям за хороший пример выполненной в срок работы», — сказал он.

К поздравлениям в онлайн-режиме присоединился министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил, что со вводом новой полосы ожидается стабильный рост пассажиропотока аэропорта «Оренбург». Согласно прогнозам, к 2025 году он достигнет 1 млн человек.

Участниками торжественного мероприятия стали заместитель министра транспорта России Василий Десятков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор ЗАО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. По словам Десяткова, в Оренбурге получилась первоклассная взлетно-посадочная полоса. «Все сделано на отлично», — сделал он вывод и вручил награды руководству компаний, занятых в реализации проекта по реконструкции взлётно-посадочной полосы.

«Всего за четыре месяца была отремонтирована взлетно-посадочная полоса главного аэропорта Оренбургской области. Я искренне благодарен правительству России, Министерству транспорта за поддержку и решение провести реконструкцию полосы. Понимаю, что в этом году с точки зрения перелетов были неудобства, но безопасность и надежность превыше всего. Огромная работа завершена в срок. Я хочу сказать слова благодарности всем, в первую очередь — строителям. Мы будем добавлять новые маршруты авиасообщения. Весной приступим к строительству нового терминала», — сообщил Денис Паслер. Он вручил благодарственные письма за большой вклад в реализацию проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Оренбург)» сотрудникам ГУП «Оренбургремдорстрой» и аэропорта Оренбурга.

Добавим, реконструкция аэродромного комплекса как объекта федеральной собственности была предусмотрена в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Для этого из федерального бюджета было выделено 2,2 млрд рублей.

Реконструкцию провели в максимально сжатые сроки. Для этого новый собственник аэропорта — ООО «Аэропорты большой страны» — провёл работы в два этапа. С 20 мая рейсы выполнялись в аэропорт Орска.

В ночь на 1 сентября оренбургский аэропорт впервые за четыре месяца принял и отправил самолеты. Всего на сегодня, 1 сентября, запланировано 13 рейсов.

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