330 челябинским школьникам 1 сентября потребовалась помощь медиков
Челябинск, 1 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 1 сентября медицинская помощь потребовалась почти 330 школьникам. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве.
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Жара
Причиной стала аномальная жара. Праздничные линейки прошли при температуре порядка +30 градусов. Помощь была оказана школьникам на месте.
Добавим, в Челябинской области начала сентября ожидается аномально жарким. Такой прогноз дали синоптики.