Челябинск, 1 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 1 сентября медицинская помощь потребовалась почти 330 школьникам. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве.

74.mchs.gov.ru Жара

Причиной стала аномальная жара. Праздничные линейки прошли при температуре порядка +30 градусов. Помощь была оказана школьникам на месте.

Добавим, в Челябинской области начала сентября ожидается аномально жарким. Такой прогноз дали синоптики.