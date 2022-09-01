Херсон, Бывш. УССР, , 16:28 — REGNUM Цена, которую ВСУ заплатили за поход на Херсон, велика, заявил начальник отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге б. УССР, пишет The Wall Street Journal.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Врач пояснил, что его предупредили о наступлении, однако он не ожидал увидеть столько раненых солдат ВСУ.

«Но когда начали привозить такое большое число раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой, — рассказал он. — Я не знаю. «Правильного ответа» не существует».

Медик рассказал, что оказался на грани срыва, поскольку столько раненых ещё не было.

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