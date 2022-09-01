Херсон, 1 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Цена, которую ВСУ заплатили за поход на Херсон, велика, заявил начальник отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге б. УССР, пишет The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Врач пояснил, что его предупредили о наступлении, однако он не ожидал увидеть столько раненых солдат ВСУ.

«Но когда начали привозить такое большое число раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой, — рассказал он. — Я не знаю. «Правильного ответа» не существует».

Медик рассказал, что оказался на грани срыва, поскольку столько раненых ещё не было.