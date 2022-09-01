1 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно отреагировали на закупку Тайванем вооружений в США, акцентировав внимание на том, что после его развертывания Китай не сможет захватить острова.

Валерий Ходячий, , 18:37 — REGNUM Напряженность вокруг Тайваня продолжает нарастать, поскольку тайваньские военные сообщили о планах закупить большее количество вооружения, чем планировалось изначально. Данное решение стало поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Центрального информационного агентства острова, Тайвань намерен закупить у США 29 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, что на 18 единиц больше, чем планировалось раньше.

Сообщается, что план закупки заложен в оборонный бюджет на следующий год.

Вместе с тем военное ведомство Тайваня планирует заказать 84 управляемые ракеты класса «земля-земля» (ATACMS), что на 60 ракет больше, чем планировалось ранее.

Ранее Тайвань намеревался приобрести в США 40 самоходных гаубиц M-109A6, однако отказался от этих планов после уведомления Вашингтона о задержке этих поставок до 2026 года.

Изначально, тайваньские военные планировали приобрести к 2027 году одиннадцать систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. На данное вооружение в 2022 году планировалось выделить 15,4 млрд тайваньских долларов (~$503 млн). Однако в бюджете на 2023 год на нужды в данной сфере будет выделено в два раза больше средств, 32,5 млрд тайваньских долларов (~$1,06 млрд).

В случае вторжения Народно-освободительной армии Китая на Тайвань тайваньские военные считают, что такое оружие, как РСЗО HIMARS и ракеты ATACMS, будет лучшим средством для нейтрализации попытки Китая высадиться на остров и присоединить к себе острова в будущем.

Напомним, что в мае 2016 года, после прихода к власти Цай Инвэнь, Китай разорвал отношения с Тайванем и начал оказывать на острова как военное, так и дипломатическое давление.

В частности, Китай усилил военное давление на Тайвань, запустив ракеты с неядерной боевой частью по акватории к востоку от Тайваня и проведя крупномасштабные учения по случаю визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Нэнси Пелоси. Турне Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если Тайвань сможет укрепить свой боевой потенциал и поставит системы, то Коммунистическая партия Китая не сможет вторгнуться на острова», — отмечает qlgh***.

«Воспользуйтесь преимуществами гористой местности Тайваня! Чтобы укрепить и укрыть свою территорию, импортируйте танки из США и Южной Кореи, а также артиллерийские установки», — рекомендует boni***.

«Если они разместят много противокорабельных зенитных ракет на острове, а также закупят ракеты средней и большой дальности, способные уничтожить материк, КПК даже не осмелится вторгнуться к ним», — считает leej***.

«Нет сотрудничеству с Тайванем в области обороны!» — joun***.

«Не нужно оказывать поддержку или продавать какое-то оружие Тайваню, прояпонской стране, которая ненавидит Южную Корею», — пишет jpbs***.

«Если бы китайцы захотели, то давно бы проглотили Тайвань как кусок пирога», — считает oman***.

«Южнокорейское правительство должно усилить свою антикитайскую позицию в знак солидарности с Японией, Тайванем и США», — призывает ch18***.

«США снова удалось продать свое оружие!» — радуется inch***.

«К тому же есть опыт использования этого оружия, отзывы, говорят, хорошие», — троллит lamb***.

«Китай даже Тайвань не может победить без ядерного оружия… Хоть вы и расширили вооружение, власть добилась того, что теперь нужно бороться со своими же», — негодует korn***.

«Мне кажется, эти системы будут бесполезны для Тайваня, так как они больше предназначены для ведения боевых действий на земле», — высказывает свою точку зрения cris***.

«А не дойдет ли до того, что остров будет стерт с лица земли?» — задается вопросом vv04***.

«Конечно, можно было бы изготовить парочку ядерных ракет и скинуть их на пять крупных городов Китая. Но в таком случае мир погрузится в эру войн», — отмечает coma***.

«Такое оружие не нужно Тайваню. Ибо они и без него могут взорвать плотину и атомную электростанцию в прибрежной зоне», — считает star***.

«Кажется, до 2027 года будет царить спокойствие», — предполагает ro21***.