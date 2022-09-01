Москва, 1 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Суждения генерального инспектора бундесвера, генерала Эберхард Цорн следует оценивать двояко, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк, писатель Дометий Завольский.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«С одной стороны, Цорн, как и ряд высказывавшихся ранее западных военных экспертов, дезавуирует пропаганду киевского режима и западных СМИ, превращённых выходцами с б. УССР в собственные «сливные бачки».

С начала СВО киевская пропаганда наполнила информационное пространство Запада видео с инсценировками и переозвучками, постановочными и ложно атрибутированными фото, фантастическими текстами корреспондентов, ложными заявлениями должностных лиц.

Всё это имело целью убеждать и подконтрольное режиму население, и россиян, и страны Запада в полной недееспособности российской армии, якобы достигающей каких-то успехов лишь за счёт огромных собственных жертв и истребления мирных жителей.

Однако факты, особенно доступные военным НАТО, свидетельствуют об обратном. Несмотря на отдельные недоработки и трагические ошибки, неизбежные при всякой военной кампании, российская армия, действующая на театре СВО малыми силами и даже себе в урон стремящаяся оберегать мирное население, показывает своё техническое и стратегическое превосходство над ВСУ.

При этом как пропагандистская истерия киевского режима, разогнанная при участии британских и американских специалистов, так и поставки вооружений и боеприпасов практически со всех стран НАТО лишь увеличили жертвы среди военнослужащих ВСУ и мирных жителей, но никак не приблизили без устали обещаемой победы над Россией.

С другой стороны, нельзя упускать из внимания, что Цорн признал «серьёзный потенциал» ВС РФ именно в контексте упоминания о «втором ТВД» в Калининградском регионе. Естественно, что начальник генерального штаба обязан рассматривать любые сценарии возможных конфликтов.

Однако публичное заявление на эту тему свидетельствует, что высшие руководители НАТО считают такой сценарий весьма вероятным. Возможно, это послание российскому руководству с предупреждением, что НАТО всерьёз относится к западным суждениям о российской угрозе для стран Прибалтики.

Возможно также, это послание коллегам по НАТО, включая страны Прибалтики и Польшу (а также следующей в лондонском фарватере Швеции), о том, что провокации против России могут поставить Европу на грань большой войны. Причём обострение обстановки неизбежно приведёт к изменению европейской роли Германии», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный Запад не должен недооценивать военный потенциал России в конфликте на территории бывшей УССР. Такое заявление в интервью Reuters сделал генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

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