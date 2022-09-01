Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге 1 сентября началось онлайн-голосование за кандидатов, которые сформируют Общественный штаб по вопросам реновации. Корреспондент ИА REGNUM узнал, кто хочет попасть в городской штаб.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Палитра профессий и навыков кандидатов очень разнообразна. Войти в штаб желают люди от кассира в магазине до предпринимателя. Также не хотят оставаться в стороне и пенсионеры, они направили более десяти заявок.

Немало кандидатов являются депутатами муниципальных образований. Среди них МО «Ульянка», «Гражданка», «Пискаревка», «Финляндский округ» и другие. Также можно встретить работников администраций муниципальных образований и их заместителей, помощников депутатов Государственной думы.

Свои анкеты направили в Законодательное собрание также предприниматели и специалисты по вопросам поддержки бизнеса. Есть и те, кто занимает руководящие должности в каких-либо компаниях.

Часто можно встретить сотрудников образовательной сферы. Это учителя, преподаватели вузов, директора школ, работники детских садов. Также часто встречаются сотрудники сферы ЖКХ и ТСЖ.

Среди редко встречающихся профессий кандидатов есть дизайнер интерьеров, экскурсовод, писатель и блогер. Анкеты загрузили домохозяйки и матери в декрете. Не остаются равнодушными и общественные деятели.

Хотят быть полезными в Общественном штабе юристы и адвокаты. При этом некоторые из них специализируются по вопросам сделок с недвижимостью. Сотрудники средств массовой информации и компаний в сфере рекламы также желабт принять участие в обсуждении вопросов реновации. Среди них журналисты, издатели, медиаменеджеры и другие.

Стоит также отметить, что попасть в штаб хотят петербуржцы, которые работают в сфере строительства. Среди них есть риэлтор, оценщик земли и недвижимости, профильный бухгалтер, а также начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в долевом строительстве АО «ЮИТ Санкт-Петербург». Судя по обсуждениям, такие кандидаты настораживают петербуржцев, опасающихся их особого интереса к территориям, которые могут попасть под реновацию.

Несмотря на профессиональную принадлежность, большая часть кандидатов указывает, что проживает в «хрущёвках», которые могут попасть под программу комплексного развития территории. Отметим, что онлайн-голосование пройдёт с 1 по 15 сентября 2022 года. Отдать свой голос можно раз в 30 минут.

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