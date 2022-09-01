Что США оставили талибам* в наследство после ухода из Афганистана?
Кабул, 1 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. 31 августа исполнился год с тех пор, как американские военные покинули Афганистан, и закончилась их 20-летняя война в этой стране. Этот день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили военным парадом «отряда смертников» на военной базе Баграм. Об этом пишет агентство «Шафакна».
Генерал Крис Донахью, командующий ВВС США, был последним американским солдатом, покинувшим Афганистан ранним утром 31 августа 2021 года на борту самолёта C-17, что ознаменовало окончание двух десятилетий присутствия США в Афганистане.
По мнению многих экспертов, уход Америки из Афганистана был «поспешным», «безответственным» и «позорным», и она оставила здесь большое количество своей военной техники из-за своего поспешного и плохо спланированного вывода.
За год своей власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировали страну и вели боевые действия против своих противников с помощью американской военной техники.
В первые дни после вывода американских войск из Афганистана было опубликовано множество фотографий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с американской техникой, но со временем радикалы перекрасили многие полицейские и армейские машины и нанесли на них изображение своего логотипа и флага.
Американцы поставили в Афганистан дорогостоящую военную технику для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в прошлом году в результате политической сделки, приведшей к падению предыдущего афганского правительства, они оставили большую часть этой техники своим бывшим врагам.
Какую технику и оборудование оставили США?
Согласно отчёту, опубликованному CNN 28 апреля этого года, США оставили в Афганистане военной техники на сумму в семь миллиардов долларов.
В отчёте показано, что Соединённые Штаты в период с 2005 года по август 2021 года предоставили афганским силам обороны и безопасности технику на общую сумму в 18,6 миллиарда долларов, и, по оценкам, после вывода войск в Афганистане остаётся техника на сумму в 7 миллиардов долларов.
CNN сообщил, что Конгресс США поручил Пентагону подготовить отчёт об оставленной в Афганистане технике. До этого доклада не было точной статистики военного имущества, оставленного американскими войсками в Афганистане, и американские официальные лица никак не комментировали этот вопрос.
Согласно сообщению CNN, министерство обороны США заявило: «У них нет планов возвращаться в Афганистан, чтобы найти и утилизировать оставшееся оборудование».
В этом отчёте стоимость авиатехники, оставленной США, оценивается примерно в один миллиард долларов, и утверждается, что, когда американские войска уходили, в Афганистане находилось 78 самолётов и вертолётов, но министерство обороны заявило, что вывело их из строя.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что в Афганистане осталось в общей сложности более 9 тысяч боеприпасов класса «воздух-земля» на сумму более 6,5 миллиона долларов. В отчёте говорится, что «подавляющее большинство» «оставшегося запаса авиационных боеприпасов составляет неуправляемое оружие.
В отчёте также указано, что в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало более 40 000 из общего числа 96 000 боевых машин, в том числе 12 000 «Хамви». Также из общего количества более чем 400 000 единиц стрелкового оружия, которое США передали афганским силам, в стране осталось около 300 000 единиц.
В отчёте говорится, что «почти всё» оборудование связи, включая мобильные базовые станции, портативные коммерческие и военные радиосистемы, а также связанные с ними передатчики и шифровальные устройства, также остались в Афганистане. В отчёте добавлено, что «почти все» приборы ночного видения, наблюдения, аппаратура дактилоскопирования и позиционирования (в общей сложности почти 42 000 единиц специализированного оборудования) остались в Афганистане.
Что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали с американской техникой?
Официальные лица США заявили, что они уничтожили и вывели из строя большую часть техники, которую они оставили в Афганистане, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не могут его использовать.
Но радикалы недавно заявили, что они отремонтировали большую часть военной техники, оставленной Соединёнными Штатами, и в настоящее время она используются силами группировки.
Во время пребывания войск США в Афганистане за ремонт и эксплуатацию американской военной техники отвечали и частные подрядные компании. Эти компании покинули страну до августа 2021 года, когда в Афганистане обострилась обстановка.
Эксперты заявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратятся за помощью к российским и китайским специалистам для ремонта и эксплуатации техники, оставленной США.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же заявляют, что их специалисты отремонтировали некоторое количество американской военной техники, но неясно, сделали ли они это самостоятельно или в сотрудничестве со специалистами из других стран.
Неизвестно, сколько техники, оставленной США, было отремонтировано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но несомненно, что группировка использует её для подавления своих противников, которые когда-то были союзниками Америки в Афганистане в войне против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).