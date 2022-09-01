* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 1 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. 31 августа исполнился год с тех пор, как американские военные покинули Афганистан, и закончилась их 20-летняя война в этой стране. Этот день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили военным парадом «отряда смертников» на военной базе Баграм. Об этом пишет агентство «Шафакна».

ВС США в Афганистане The U.S. Army

Генерал Крис Донахью, командующий ВВС США, был последним американским солдатом, покинувшим Афганистан ранним утром 31 августа 2021 года на борту самолёта C-17, что ознаменовало окончание двух десятилетий присутствия США в Афганистане.

По мнению многих экспертов, уход Америки из Афганистана был «поспешным», «безответственным» и «позорным», и она оставила здесь большое количество своей военной техники из-за своего поспешного и плохо спланированного вывода.

За год своей власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировали страну и вели боевые действия против своих противников с помощью американской военной техники.

В первые дни после вывода американских войск из Афганистана было опубликовано множество фотографий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с американской техникой, но со временем радикалы перекрасили многие полицейские и армейские машины и нанесли на них изображение своего логотипа и флага.

Американцы поставили в Афганистан дорогостоящую военную технику для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в прошлом году в результате политической сделки, приведшей к падению предыдущего афганского правительства, они оставили большую часть этой техники своим бывшим врагам.

Какую технику и оборудование оставили США?

Согласно отчёту, опубликованному CNN 28 апреля этого года, США оставили в Афганистане военной техники на сумму в семь миллиардов долларов.

В отчёте показано, что Соединённые Штаты в период с 2005 года по август 2021 года предоставили афганским силам обороны и безопасности технику на общую сумму в 18,6 миллиарда долларов, и, по оценкам, после вывода войск в Афганистане остаётся техника на сумму в 7 миллиардов долларов.

CNN сообщил, что Конгресс США поручил Пентагону подготовить отчёт об оставленной в Афганистане технике. До этого доклада не было точной статистики военного имущества, оставленного американскими войсками в Афганистане, и американские официальные лица никак не комментировали этот вопрос.

Согласно сообщению CNN, министерство обороны США заявило: «У них нет планов возвращаться в Афганистан, чтобы найти и утилизировать оставшееся оборудование».

В этом отчёте стоимость авиатехники, оставленной США, оценивается примерно в один миллиард долларов, и утверждается, что, когда американские войска уходили, в Афганистане находилось 78 самолётов и вертолётов, но министерство обороны заявило, что вывело их из строя.

ISAF Вертолёты ВВС США в Афганистане

Кроме того, в Пентагоне заявили, что в Афганистане осталось в общей сложности более 9 тысяч боеприпасов класса «воздух-земля» на сумму более 6,5 миллиона долларов. В отчёте говорится, что «подавляющее большинство» «оставшегося запаса авиационных боеприпасов составляет неуправляемое оружие.

В отчёте также указано, что в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало более 40 000 из общего числа 96 000 боевых машин, в том числе 12 000 «Хамви». Также из общего количества более чем 400 000 единиц стрелкового оружия, которое США передали афганским силам, в стране осталось около 300 000 единиц.

В отчёте говорится, что «почти всё» оборудование связи, включая мобильные базовые станции, портативные коммерческие и военные радиосистемы, а также связанные с ними передатчики и шифровальные устройства, также остались в Афганистане. В отчёте добавлено, что «почти все» приборы ночного видения, наблюдения, аппаратура дактилоскопирования и позиционирования (в общей сложности почти 42 000 единиц специализированного оборудования) остались в Афганистане.

Что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали с американской техникой?

Официальные лица США заявили, что они уничтожили и вывели из строя большую часть техники, которую они оставили в Афганистане, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не могут его использовать.

Но радикалы недавно заявили, что они отремонтировали большую часть военной техники, оставленной Соединёнными Штатами, и в настоящее время она используются силами группировки.

Во время пребывания войск США в Афганистане за ремонт и эксплуатацию американской военной техники отвечали и частные подрядные компании. Эти компании покинули страну до августа 2021 года, когда в Афганистане обострилась обстановка.

Эксперты заявляли, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратятся за помощью к российским и китайским специалистам для ремонта и эксплуатации техники, оставленной США.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же заявляют, что их специалисты отремонтировали некоторое количество американской военной техники, но неясно, сделали ли они это самостоятельно или в сотрудничестве со специалистами из других стран.

Неизвестно, сколько техники, оставленной США, было отремонтировано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но несомненно, что группировка использует её для подавления своих противников, которые когда-то были союзниками Америки в Афганистане в войне против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).