Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Новые ограничения США на экспорт некоторых современных чипов в Китай могут ударить практически по всем крупным технологическим компаниям, использующим в КНР публичные облака или передовые учебные модули искусственного интеллекта, сообщает 1 сентября Reuters со ссылкой на экспертов.

Чип Ubackground.com

По мнению специалистов, новый запрет нанесет удар по целому ряду китайских технологических компаний, включая таких гигантов, как Alibaba, Tencent, Baidu и Huawei.

В наихудшем случае Вашингтон также может расширить запрет на производство чипов для китайских разработчиков микросхем, например, для Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung, рассказали аналитики инвестиционной компании Jefferies.

«Мы еще не дошли до этого, и США, вероятно, будут оценивать эффективность каждого нового шага, прежде чем рассматривать радикальные меры», — говорится в записях Jefferies.

Напомним, что США также ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию. Однако ограничения сильнее скажутся на КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

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