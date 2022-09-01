Москва, , 16:14 — REGNUM В Госдуме через три недели пройдут парламентские слушания, которые будут посвящены кадровым вопросам в туристической отрасли, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Экскурсии Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат напомнил, что согласно стратегией развития туризма в России в туризме должно быть занято к 2035 году 4,96 млн. человек, а национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и соответствующая ему госпрограмма предполагают 2,9 млн специалистов к 2024 году.

«Проблемой является реальная оценка потребностей в кадрах в сфере туризма и разница в подходах при формировании этой оценки. Плюс еще один момент — неравномерное распределение выпускников по регионам. Если Москва и область выпускают свыше 7,5 тыс. человек в год, то соседние с Московской области — менее 100», — отметил Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что парламентские слушания нужны для анализа динамики пополнения кадров в туризме и принятия необходимых решений для ускорения этого процесса.

«Необходима актуализация профстандартов в таких специальностях, как экскурсовод (гид), управляющий гостиницей, повар, официант, горничная и других. Кроме того, нам нужен единый стандарт для обучения специалистов по формированию, продвижению и реализации самого туристического продукта. Все эти люди составят ядро развития туротрасли», — заключил Тарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил убрать ограничения по программе туристического кешбэка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают убрать ограничения по программе туристического кешбэка