ЛНР, 1 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Два школьных автобуса переданы департаментом образования Воронежской области Новопсковскому району Луганской Народной Республики. Об этом в телеграм-канале 1 сентября сообщила администрация района.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Теперь ребята из отдаленных сел смогут с комфортом добираться в школы. И это закономерно: сделаны новые дороги — по ним следует новый транспорт!» — сказала исполняющая обязанности главы Администрации Новопсковского района Виктория Кайдалова.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область оказывает шефскую помощь Марковскому, Новопсковскому и Меловскому районам ЛНР. По данным Воронежской таможни, всего оформлено уже 85 тысяч тонн грузов для восстановления инфраструктуры Луганской Народной Республики.