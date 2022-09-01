Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Лето 2022 года в Санкт-Петербурге вошло в пятерку самых жарких за всю историю наблюдений за погодой с 1881 года и заняло четвертое место в этом топе, сообщил 1 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Летний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, даже два последних дня августа, когда в город на Неве пришел циклон «Орнелла», который понизил дневную температуру с +30 до +12 градусов и принес дожди, не сказались на месте прошедшего лета в топе.

«Лето стало очень теплым (преимущественно за счет августа), четвертым в ряду самых жарких лет», — добавил специалист уточнив, что среднемесячная температура июня была +17,6 градусов, июля +19,9 градусов, а августа +20,6 градуса.

Отметим, что первую тройку самых жарких летних периодов в Петербурге занимают лето 2021 года (+20,5 градусов), 1972 года (+19,9 градусов), 2010 года (+19,9 градусов).

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