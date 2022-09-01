Самара, , 18:49 — REGNUM Более 30 несовершеннолетних из Донецкой и Луганской Народных Республик 1 сентября пошли в школу № 43 в Самаре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Школьная линейка 1 сентября Алексей Колчин, ИА REGNUM

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Сообщается, что детей из пунктов временного размещения в школу и обратно забирает автобус. Школьники из Донбасса обеспечены всем необходимым: учебниками, учебными пособиями, а также бесплатным горячим питанием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 1 сентября в Самарской области 704 школы откроют свои двери для 363 850 учеников.

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