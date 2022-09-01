Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Ряд республиканцев в американском Конгрессе критикуют вывод американских войск из Афганистана и говорят о возрастании террористических рисков в этой стране.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джонни Эрнест, член комитета Сената США по вооружённым силам, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «распростертыми объятиями», что свидетельствует об увеличении террористических угроз для США.

Эрнест заявил, что правительство Джо Байдена не выполнило своего обязательства по возвращению застрявших в Афганистане американцев, а также не смогло отомстить за 13 граждан США, погибших в результате теракта смертника в аэропорту Кабула.

«Вывод войск позволил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушить права афганских женщин и девочек», — добавил сенатор.

Эрнест говорит, что с ростом террористических рисков в Афганистане администрации Байдена следует не «пренебрегать», а принять правильную стратегию борьбы с ними.

Также член Палаты представителей от республиканцев Майк Вальц сравнивает вывод войск из Афганистана с «капитуляцией» перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и добавляет, что эта капитуляция была «пощечиной» американским военным.

По его словам, вывод американских войск из Афганистана не означает поражения террористических группировок, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, это не предотвратит возрождение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, — сказал он. — Я боюсь, что мы снова будем сражаться с этими группировками в Афганистане в той или иной форме».

С выводом американских войск экономика Афганистана серьёзно пострадала, а большинство жителей испытывают нужду и лишения.

Вопреки своим обязательствам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрывают террористические группировки, не сформировали инклюзивное правительство, нарушают права женщин, ограничивают их возможность работать и учиться, а также обязали афганских женщин носить хиджаб.