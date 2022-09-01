Элиста, 1 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 1 сентября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 1 сентября, а также со 2 по 4 сентября местами в Калмыкии пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Калмыкии быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.