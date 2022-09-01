Москва, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, по состоянию на 15:25 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,55%, до $94,16 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтепровод Transneft.ru

«На рынок по-прежнему давят опасения ужесточения монетарной политики ФРС США. Удорожание кредитования в долларах традиционной сказывается снижением инвестиционной активности по всему миру, и трейдеры полагают, что это снизит спрос на нефть в том числе.

Также снизил потребление нефти Китай, где продолжаются жесткие ограничения по пандемии в ряде районов.

В то же время не стоит забывать, что впереди отопительный сезон и шторма в Мексиканском заливе.

А государственные нефтяные резервы США тем временем снизились до 20-летних минимумах, и их нужно будет пополнять.

Так что нефть еще попробует, вероятно, в ближайшее время закрепиться в зоне выше $95 за баррель», — считает эксперт.

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