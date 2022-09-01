Архангельск, 1 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Архангельске в округе Варавино-Фактория открыли новую школу на 860 мест. В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщили в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Архангельской области Новая школа в Архангельске

«Мне очень приятно присутствовать сегодня на этой линейке, потому что мы открываем новую школу. Я посмотрел статистику — это первая школа такого масштаба, построенная в Архангельске за последние 25 лет. Это, несомненно, прорыв, но это и начало большого пути. В этом году нас ждут еще новые школы, в том числе такие, которых никогда в области не было — на 1600 мест в округе Майская Горка», — отметил, обращаясь к школьникам, их родителям и педагогам, губернатор Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух миллиардов рублей направят на ремонт школ Архангельской области.