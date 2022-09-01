Минск, 1 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Боевые действия на территории б. УССР завершатся в обозримом будущем, и это зависит не от политиков киевского режима, заявил 1 сентября белорусский президент Александр Лукашенко на открытом уроке на тему «Историческая память — дорога в будущее».

President.gov.by Александр Лукашенко

Отметив, что исход спецоперации ВС РФ не зависит от желаний Владимира Зеленского, глава Белоруссии пояснил: со стороны б. УССР «всё зависит от военных», ведь погибают они, не «верхушка» в Киеве.

«Они видят, что это бесперспективно», — сказал Лукашенко, добавив, что поляки «уже руки потирают», предвкушая возможность получить западную территорию б. УССР, которую сейчас «делят».

ВСУ понимают, что этой территории как государству приходит конец, так что надо «договариваться» с Россией. Так что между ВСУ и «верхушкой» в Киеве зреет конфликт. «В ближайшее время развязка будет», — сказал Лукашенко.