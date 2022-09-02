Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновской области резко сократилось число семей, которым субсидируют расходы на оплату жилья и ЖКУ. Это следует из данных Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

В первом полугодии 2022 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 32 784 семей. Это на 8090 семей меньше, чем было в первом полугодии прошлого года — снижение составило 19,8%.

Общая сумма начисленных и возмещённых из бюджетов всех уровней субсидий составила 243 690,2 тыс. рублей, сократившись на 117 900,8 тыс. рублей, или на 32,6%.

Статистики отмечают, что социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пользовались 416,9 тыс. человек. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составляет 898 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области разработан законопроект о компенсации выпадающих доходов поставщикам воды и тепла. По расчётам, это позволит ввести льготные тарифы для 170 тыс. жителей.

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