Москва, 1 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на скромные 0,05%, торгуясь по 60,20 рубля. Евро теряет 0,43%, отступая до 60,18 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Alexas Fotos Евро

«В целом рубль продолжает консолидацию на достигнутых уровнях, не спеша оставлять освоенные в августе рубежи к основным валютам.

Рынок продолжает обсуждать планы Минфина РФ по покупке с рынка юаней и возможно других валют дружественных стран, но озвученные планы скупки валюты инвесторам кажутся чрезмерными.

Китай может выразить недовольство тем, что укрепление котировок его валюты к рублю снижает конкурентоспособность китайских товаров.

Кроме того, несмотря на продолжающуюся дефляцию, составившую в августе 0,5%, инвесторы рассчитывают на то, что ЦБ РФ будет действовать осторожно и снизит ставку лишь на 0,5 процентного пункта, до 7,5%.

Эти соображения мешают рублю возобновить ослабление даже на фоне снижения сырьевых цен», — пояснил эксперт.

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