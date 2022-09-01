Доллар и евро торгуются на Мосбирже на уровне 60 рублей
Москва, 1 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на скромные 0,05%, торгуясь по 60,20 рубля. Евро теряет 0,43%, отступая до 60,18 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.
«В целом рубль продолжает консолидацию на достигнутых уровнях, не спеша оставлять освоенные в августе рубежи к основным валютам.
Рынок продолжает обсуждать планы Минфина РФ по покупке с рынка юаней и возможно других валют дружественных стран, но озвученные планы скупки валюты инвесторам кажутся чрезмерными.
Китай может выразить недовольство тем, что укрепление котировок его валюты к рублю снижает конкурентоспособность китайских товаров.
Кроме того, несмотря на продолжающуюся дефляцию, составившую в августе 0,5%, инвесторы рассчитывают на то, что ЦБ РФ будет действовать осторожно и снизит ставку лишь на 0,5 процентного пункта, до 7,5%.
Эти соображения мешают рублю возобновить ослабление даже на фоне снижения сырьевых цен», — пояснил эксперт.
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