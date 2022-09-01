Донецк, 1 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Старомихайловка в ДНР обстрелян киевскими силовиками. Об этом сообщает 1 сентября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Обстрел зафиксирован в 14:30 с позиций ВСУ в Красногоровке. По посёлку выпущено 5 снарядов калибра 122 мм.

Посёлок Старомихайловка находится в Марьинском районе. К началу 2013 года там проживало более 5,4 тыс. человек. Посёлок регулярно подвергается обстрелам.

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