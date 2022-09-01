Луганск, , 16:06 — REGNUM На встрече председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко с председателем государственного собрания Башкирии Константином Толкачевым в Луганске были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего взаимодействия и межпарламентского сотрудничества. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба парламента Башкирии.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ранее мы уже встречались и обговаривали, что можно сделать для наших жителей, чтобы они почувствовали не только моральную поддержку», — приводит пресс-служба слова Мирошниченко.

Он также напомнил, что Башкирия оказывает существенную поддержку Луганской Народной Республике не только с начала спецоперации, но и на протяжении всех восьми лет.

«Уверен, что взаимоотношения, которые у нас уже сложились на межпарламентском уровне, будут только развиваться. Ваш опыт ценен для нас, нам важно чувствовать вашу поддержку. Отрадно, что сегодня мы сможем подвести итоги работы, которую ранее проводили, и наметить дальнейшие планы», — заявил он.

Председатель госсобрания Башкирии отметил, что Башкирия и Донбасс связаны очень плотными нитями дружбы.

«По итогам предыдущей встречи было принято решение максимально использовать имеющиеся ресурсы с целью развития более тесного сотрудничества. В ЛНР мы уже участвуем в реализации ряда социально-экономических проектов. Они достаточно успешны. Уверен, что объем работы, который на себя взяла Башкирия, обязательно будет выполнен», — заявил Толкачев.

Он сообщил, что у руководства Башкирии большие планы по оказанию поддержки Донбассу.

«Чтобы все наши разговоры и договоренности были материализованы, нам необходимо подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве. В свое время мы оказали поддержку крымскому парламенту. Практики, которые показали успешность, нужно экспортировать, что позволит повысить результативность всей работы», — заявил он.

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