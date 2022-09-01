Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» чётко следует принятому плану по исполнению рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом сообщил на грузинском «Общественном телевидении» глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В течение лета мы провели ряд заседаний. На следующей неделе уже будут инициированы законы, в том числе конституционная поправка о порядке избрания прокурора», — сказал Самхарадзе.

Отметил, что рабочие группы, в которых обсуждают планируемые реформы, открыты для оппозиции и гражданских организаций. Вопросы, которые зависят от парламента, планируется выполнить к декабрю.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.

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