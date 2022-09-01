Тбилиси, 1 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» чётко следует принятому плану по исполнению рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом сообщил на грузинском «Общественном телевидении» глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«В течение лета мы провели ряд заседаний. На следующей неделе уже будут инициированы законы, в том числе конституционная поправка о порядке избрания прокурора», — сказал Самхарадзе.

Отметил, что рабочие группы, в которых обсуждают планируемые реформы, открыты для оппозиции и гражданских организаций. Вопросы, которые зависят от парламента, планируется выполнить к декабрю.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.