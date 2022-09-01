Москва, , 15:58 — REGNUM Сейчас дефляция в России во многом обусловлена сезонными факторами, в частности, снижением цен на свежие овощи и фрукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Инфляция Pixabay.com

«Но дополнительно она также вызвана удешевлением импортных товаров из-за укрепления рубля к основным валютам. Но представители министерств экономического блока правительства не раз заявляли, что будут стремиться ослабить рубль.

Для этого планируется дальнейшее снятие валютных ограничений, принятых после введения санкций из-за СВО, а также возобновления интервенций на валютном рынке для скупки юаня в резервные фонды. Кроме того, на рубль будет давить предполагающееся очередное снижение ставки ЦБ РФ.

Так что, кроме того, что активный сезон сбора урожая близок к концу, снижению цен может помешать удорожание импорта и большая привлекательность экспорта для российских компаний из-за ослабления рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ ИА REGNUM заявил, что в конце ноября 2022 года инфляция в РФ может ускориться на 0,7—1,2%.

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