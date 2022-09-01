Москва, 1 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Российские вузы традиционно высоко востребованы среди киргизстанцев — свыше 8,5 тысячи студентов из Киргизии обучаются в России. Об этом сообщили в посольстве России сегодня, 1 сентября.

Студент

Наиболее популярны такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, информационные системы и технологии, строительство и актерское искусство.

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В диппредставительстве отмечают, что в новом учебном году правительство России выделило квоту на обучение 500 граждан Киргизии в российских вузах за счёт бюджета. Также киргизские абитуриенты поступают в российские университеты на общих основаниях.

Кроме того, высшее образование по российским стандартам киргизские студенты получают и в самой Киргизии — в Киргизско-Российском славянском университете в киргизской столице, а также в филиалах Российского государственного славянского университета в городе Оше и Казанского национального исследовательского технологического университета в городе Канте.

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