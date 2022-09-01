Вашингтон, 1 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Почти четверо из пяти афганских граждан считают, что американская война в Афганистане ничего не дала и была «полным провалом», и более двух третей населения мира придерживаются такого же мнения.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», результаты недавнего опроса, проведённого аналитическим центром CGTN в 24 странах мира, включая Афганистан, показывают, что почти четверо из пяти жителей Афганистана считают, что американская война в их стране не достигла своей цели и потерпела полный провал.

США вторглись в Афганистан в 2001 году под предлогом возмездия за теракты 11 сентября и борьбы с терроризмом, но 78,2% афганских респондентов считают «абсолютно неправильным» свержение правительства независимой страны под этими предлогами. С этой точкой зрения также согласны 62,4% респондентов по всему миру.

В начале своего присутствия в Афганистане США обязались «построить стабильный, сильный и процветающий Афганистан», но 79% опрошенных афганцев считают, что Вашингтон не выполнил своего обещания. Война в Афганистане также привела к потере доверия к Америке со стороны международного сообщества. Так считают 68,9% афганских респондентов.

Терроризм и нищета всё ещё существуют

Этот опрос показал, что, если рассмотреть 20-летнее военное присутствие США в Афганистане, более половины афганских респондентов (53,5%) сказали, что ситуация в их стране «хуже, чем раньше».

Согласно опросу, 75,8% афганцев и 80,4% респондентов во всём мире считают, что причины, подпитывающие терроризм, всё ещё существуют и что уровень бедности был всё ещё высок в 2021 году, когда американские военные покинули Афганистан.

Более половины афганских респондентов говорят, что экономика Афганистана находится в более сложном положении после ухода США, чем в 2001 году, и что афганские граждане стали беднее в 2021 году, чем в 2001 году.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 августа прошлого года США захватили все зарубежные активы Афганистана. После этого глава Белого дома Джо Байден распорядился конфисковать половину этих активов в пользу семей жертв 11 сентября, а другую половину денег, которые на законных основаниях принадлежат народу Афганистана, выплатить им в качестве помощи через механизмы, которые определит Вашингтон.

Согласно американским источникам, основной план Вашингтона в отношении активов Афганистана состоит в том, чтобы перевести миллиарды долларов этих средств в «трастовый фонд» в Швейцарии, чтобы выплата денег из этого фонда могла быть произведена с помощью международной комиссии и в обход временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ответ на этот шаг 74,1% афганских респондентов заявили, что это «чистое мародёрство», в то время как 68,5% респондентов со всего мира заявили, что США должны разблокировать активы и вернуть их Центральному банку Афганистана.

Взгляд народа Афганистана и других стран мира на будущее Афганистана

Согласно этому опросу, почти 60% респондентов со всего мира выразили оптимизм в отношении будущего Афганистана. 68,3% из них считают, что безопасность Афганистана значительно улучшилась.

CGTN добавила, что более трёх четвертей людей во всем мире согласны с подходом Китая к помощи в восстановлении Афганистана. Китай считает, что восстановлением Афганистана должны руководить афганцы. Доля тех, кто поддерживает эту позицию, среди респондентов из соседних с Афганистаном стран составляет 87,8% и развивающихся стран — 81,8%.

Также около 65% опрошенных жителей Афганистана считают, что соседние страны, в том числе Иран, Пакистан и Китай, играют ключевую роль в восстановлении Афганистана.