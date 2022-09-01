Тула, 1 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Резкое понижение температуры воздуха ожидается на территории Тульской области 2 сентября, метеопредупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Осень

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории региона прогнозируется понижение среднесуточной температуры воздуха на пять градусов и более.

По прогнозу Росгидрометцентра, 2 сентября в Туле днём будет около +15 градусов, ночью — до +5…4 градусов.