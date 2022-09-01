История вопроса

Указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача достижения 100-процентной обеспеченности граждан России детскими садами и яслями.

В настоящее время с этим в России не всё хорошо. По данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (за 2017 год), детские дошкольные учреждения в стране доступны только для двух третей всех нуждающихся в них. Группы переполнены, а качество услуг, предоставляемых такими учреждениями, не всегда находится на надлежащем уровне и имеет тенденцию к ухудшению.

Недостатки в работе детских дошкольных учреждений часто обусловлены слишком большой нагрузкой на воспитателей из-за переполненности групп.

Наилучшая обстановка с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях в Чукотском автономном округе (92,6%), Новгородской области (85,4%), Республике Коми (85,3%), Мурманской (83,4%), Магаданской (82,3%), Владимирской (80,8%) и Вологодской (80,6%) областях. Наихудшая – в Ингушетии (14%), Дагестане (27,6%) и Чеченской Республике (29,2%). В сельской местности дела обстоят много хуже, чем в городах.

Развитие частных детских дошкольных учреждений сдерживается высокими ценами на их услуги и сложностью получения лицензии. Число таких учреждений пока незначительно.

