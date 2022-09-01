Москва, 1 сентября 2022, 15:57 — REGNUM Процедуру подачи заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах в Москве сделали проще. Соответствующее решение принял мэр города Сергей Собянин, сообщает АГН «Москва».
«Правительство Москвы приняло решение о внесении изменений в форму подачи электронного заявления о получении компенсации части родительской платы в детских садах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано мэром столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября в Подмосковье планировали открыть 10 новых детских садов.
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