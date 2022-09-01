Москва, , 15:57 — REGNUM Россия и Таджикистан активно наращивают взаимодействие по гуманитарным направлениям. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытии в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке.

Владимир Путин Yarregion.ru

«Очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается пять новых школ с преподаванием на русском языке и, как уже было сказано, по российским образовательным программам и стандартам», — заявил Путин.

О реализации проекта стороны договорились ещё в 2019 году.

«Я помню, тогда (президент Таджикистана) Эмомали Шарифович по дружбе меня критиковал, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Вот мы исправляемся. Сегодня очень хорошее, доброе мероприятие», — отметил он.