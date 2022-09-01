Москва, 1 сентября 2022, 15:56 — REGNUM Для того, чтобы качественно переломить ситуацию и внутри нашей страны, и на фронтах спецоперации, необходимо качественно переломить ситуацию стабилизированного регресса в обществе, а государство должно послать, наконец, внятный идеологический посыл, адресующий к чему-то более серьезному, чем предоставление материальных льгот, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Суть этого патриотизма в том, что их жертва очень нужна отечеству, их деятельность — судьбоносна, что и впрямь пробил час вершить судьбу отечества, в противном случае большинство проливающих кровь на территории бывшей УССР, отказались бы это делать. Но они не отказались. Наемничество же слишком сильно сопряжено с нежеланием рисковать и жертвовать, потому как за деньги убивают, но не умирают. Наши же ребята героически жертвуют собой.
В фильме «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма отец спрашивает сына, который приехал попрощаться с малой родиной, которой ранее пренебрегал, не приехал на похороны матери, делал ли он атомную бомбу. Сын отвечает, что делал, и если бы ее не сделали, то не было бы этого разговора с отцом и половины человечества.
В этой ситуации важно все сразу — и качество этого призыва, и состояние самого общества. А общество наше находится в состоянии стабилизированного регресса. Находись бы оно в состоянии лавинообразного регресса, то у нашей армии не было бы оружия, телевидение бы проклинало наши «преступления» на территории бывшей УССР, а в добровольцы записалось бы в десять раз меньше, чем сейчас, и страна бы рухнула. Но для того, чтобы переламывать ситуацию, нужно преодолеть состояние стабилизированного регресса. Но ситуация не переламывается. Она упорно воспроизводится.