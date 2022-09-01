Москва, 1 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Ограничения по поставкам ряда новейших типов чипов, естественно, на определенный период затруднят реализацию ряда проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ) в России и даже Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Но, как гласит народная мудрость: «Необходимость — лучший учитель». И если российские производители в данной группе технологий отстают от мировых лидеров, то это во многом произошло и по тому, что в рамках международного разделения труда потребность в таких чипах вполне удовлетворялась мировым рынком.

Китай же, тем временем, давно и активно у себя развивает данное направление, не жалея средств и не стесняясь прибегать к промышленному шпионажу. Экономика Китая уже крупнее американской, финансовые резервы огромны, государственная система поддержки науки работает очень интенсивно. При этом Россия и Китай вместе контролируют значительную долю необходимых для производства микроэлектроники ресурсов.

Фактически, сейчас американские власти своим решением отдают китайским производителям большую долю мирового рынка. Кроме того, вполне в силах Китая эту долю расширить, осложнив работу конкурентов на Тайване.

Для этого могут быть использованы разные методы, от административных и шпионских до военных. Тем более, что в свете массового применения США рестрикций, противоречащих международному праву, у наших стран нет никаких причин соблюдать интересы американских правообладателей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом ввел ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай.

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