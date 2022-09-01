Энергодар, Бывш. УССР, , 15:54 — REGNUM Представитель Росатома показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, а также последствия обстрела со стороны ВСУ, передает 1 сентября РИА Новости.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, инспекции покажут не только саму станцию, но и разрушенную из-за ударов артиллерии и беспилотников ВСУ инфраструктуру города.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции после прибытия на объект миссии МАГАТЭ.

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