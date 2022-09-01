Москва, , 15:53 — REGNUM В России достигнут рекордно минимальный уровень безработицы, при том что большинство экспертов и специалистов прогнозировали его существенный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«А за счет такого минимального уровня безработицы в эти летние месяцы, даже если и будет рост осенью, годовой показатель будет невысоким, — сказала Иванова-Швец. – Такому минимальному уровню безработицы способствует несколько факторов: сохранение рабочих мест благодаря продуманным мерам бизнеса и правительства, переводу части работников на неполный рабочий день и в отпуска без сохранения содержания, пребывание в статусе «поиска работы» в летний период. Некоторых останавливает страх нетрудоустройства».

По ее словам, после летнего периода часть граждан выйдет на рынок труда, и поэтому могут быть сложности с сохранением рабочих мест, и это может увеличить численность безработных.

«Но пока прогнозы на конец 2022 и начало 2023 года благоприятные, и если не случится форс-мажорных обстоятельств, то уровень безработицы будет на приемлемом уровне», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в июле 2022 года сохранялся на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд.

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