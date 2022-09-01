Нижневартовск, Югра, 1 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Жители Нижневартовска собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за непостроенной школы. Об этом сообщает «Накануне.ru» со ссылкой на организаторов протеста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, строительство школы на 1125 мест в 9а мкр Нижневартовска продолжается уже с 2017 года. Срок сдачи учебного учреждения был намечен на 2022 год. В горадминистрации поясняют, что в связи с неисполнением концессионером своих обязательств по проектированию и строительству образовательного учреждения, мэрия обратилась в суд за защитой нарушенных прав.

«По решению суда концессионер должен уплатить штраф (неустойку) в сумме 29 миллионов рублей в бюджет города Нижневартовска. Сейчас специалисты заново готовят документы для заключения нового соглашения», — отметили в горадминистрации ещё в апреле 2022 года.

И добавили, что строительство школы предусмотрено окружной государственной программой «Развитие образования» в 2025–2027 годах.

Коммунисты Нижневартовска намеревались 1 сентября провести митинг из-за данного долгостроя. Но мэрия предложила неподобающее для проведения мероприятия место — чуть ли не за чертой города, в посёлке Магистральный.

«У нас в центре города четыре девятых микрорайона. Все дома — новостройки, в них очень много молодых семей, брали ипотечные кредиты. При этом нет ни одной школы, всем при покупке жилья риэлторы, застройщик обещали, что школа будет построена. Сейчас у многих дети уже заканчивают школы, при этом ходят через оживленные улицы в другие районы», — сообщил изданию первый секретарь нижневартовского городского комитета КПРФ Дмитрий Хрипунов.

Протестующие намерены подготовить обращение на имя Владимира Путина в надежде, что строительство школы двинется с мёртвой точки.